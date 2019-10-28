Подмосковье вошло в число регионов с самой низкой безработицей

Уровень безработицы в 38 российских регионах ниже, чем в среднем по стране. Наиболее низкий показатель за июнь — август 2019 года — у Москвы. В столице он оказался равен 1,3%. У Московской области показатель достиг 2,8%.

Данные Росстата по этой тематике проанализировало РИА «Новости». Самая непростая ситуация складывается в Ингушетии, где уровень безработицы достиг отметки в 26,2%.

После Москвы лидирующие позиции занимает Санкт-Петербург с уровнем безработицы в 1,4%. В первой пятерке оказались Ямало-Ненецкий автономный округ и Московская область, показавшие 2,1% и 2,8% соответственно. За ними следует Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2,9%).

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Безработица превысила 10-процентный барьер в шести российских регионах. Кроме Ингушетии с показателем в 26,2%, в лидерах антирейтинга Чечня (13,4%), Северная Осетия — Алания (12,6%), Дагестан (11,7%), Тува (10,7%) и Алтай с 10%.

Росстат подсчитал, что в июне — августе 2019 года численность рабочей силы составила 75,5 миллиона человек, из которых 3,3 миллиона квалифицированы как безработные. В аналогичный период 2018 года их количество было немногим больше и равнялось 3,5 миллиона человек.

Из общего числа безработных 24% — это молодежь в возрасте до 25 лет. Лица в возрасте от 50 и старше составляют 18,1% безработных. Средний возраст безработного — 35,5 года.

Россияне в среднем ищут работу около 7,2 месяца. Четверть из них — 25,2% — остаются безработными 12 месяцев и больше.