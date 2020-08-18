Подмосковье вошло в число регионов с наибольшим иммунитетом к коронавирусу среди жителей

Специалисты ведомства провели более 65 тысяч исследований на иммунитет к новому вирусу в 23 регионах России. Еще в трех регионах тестирование завершается. В них Роспотребнадзор провел девять тысяч исследований. В каждом субъекте проверили от 2800 до 3200 человек.

У каждого пятого россиянина, который принял участие в исследовании, есть иммунитет к коронавирусу.

Всего в России медики выявили 927 745 случаев COVID-19. От последствий заражения новым вирусом умерли 15 740 человек, выздоровел 736 101 пациент.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что сделавшие прививку от коронавируса на стадии клинических исследований ученые сохраняют иммунитет от инфекции на протяжении пяти месяцев. В России уже зарегистрировали первую в мире вакцину от 2019-nCoV. В первую очередь ее получат медики и учителя.