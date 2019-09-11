Подмосковье вошло в число лидеров по созданию новых рабочих мест

По данным рейтинга, в целом в 2018 году на рынке труда в России ситуация улучшилась: снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, выросли зарплаты, уменьшился коэффициент напряженности на рынке. Индекс рынка труда Подмосковья в 2018 году по сравнению с показателем предыдущего года увеличился на 0,9 пункта и составил 81,3 пункта.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, уровень безработицы в Подмосковье стабильно находится на низком уровне и по этому показателю регион также входит в пятерку лидеров.

«С начала 2019 года уровень безработицы в Подмосковье держится на уровне 2,8% от всего трудоспособного населения региона. Это один из самых низких показателей по всей России, где средний уровень безработицы оценивается в 4,6%», отметил Вадим Хромов.

По словам Хромова, в плане трудоустройства населения правительство Московской области работает не только над количественными показателями, но и над качественными.

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«В связи с повсеместным внедрением технологий в производственные процессы, требования работодателя к персоналу в последние годы серьезно изменились — уровень квалификации нужен высокий, а специализация постоянно сужается. Московская область отвечает современным вызовам за счет развития программ рамках дуального образования. Порядка десяти колледжей региона готовят кадры специально по запросу предприятий. Таким образом, в области обучают специалистов в сфере автомобилестроения, машиностроения, металлургии, пассажирских перевозок, аграрной промышленности, гостиничного бизнеса и по другим направлениям. При поддержке правительства Московской области список направлений дуального образования постоянно расширяется, что является важным инвестиционным преимуществом Подмосковья», — подчеркнул Хромов.

Ряд компаний, которые стали резидентами Московской области, в последние годы выбирают регион в том числе и за счет высокого кадрового потенциала – подтверждает заместитель генерального директора Корпорации развития Московской области (КРМО) Александр Федоров.

«Новое предприятие — это современные, зачастую, уникальные технологии и, прежде чем приступить к строительству своего производства, инвестор должен быть уверен в квалификации будущего персонала. Поэтому КРМО тесно взаимодействует с подмосковными колледжами, где готовы внедрять новые образовательные программы специально для инвесторов. Например, в данный момент по спецпрограмме в колледже „Подмосковье“ готовятся специалисты для завода Mercedes. Там же специалистов сможет подготовить японская Hino, строящая свое производство в Химках», — сообщил Александр Федоров.