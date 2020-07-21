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    21 июля 2020, 10:22

    Подмосковье включили в топ-5 лучших для жизни регионов

    Александра Ломейко

    Специалисты составили рейтинг лучших для жизни российских регионов. Субъекты РФ оценивали по 10 показателям. В первую пятерку попала Московская область.
    Подмосковье включили в топ-5 лучших для жизни регионов

    Оценку регионам России дало агентство «Национальные кредитные рейтинги», ее опубликовал сайт РБК.

    Подмосковье занимает в списке четвертую строку с общим баллом — 5,61. Регион совсем немного уступил Белгородской области, которая замкнула тройку лидеров с результатом 5,64. На пятом месте — получившая 5,31 балла Воронежская область.

    Во главу рейтинга аналитики поставили Санкт-Петербург. Северная столица получила семь баллов ровно. На второй строке — Москва с 6,10 балла.

    Подмосковье включили в топ-5 лучших для жизни регионов | Изображение 1
    Источник фото: сайт РБК

    Среди критериев, взятых для оценки жизни в регионах, был оборот розничной торговли, доступность жилья и обеспеченность им, а также наличие в субъекте педагогов и медиков. Специалисты учли и то, какова в регионе просроченная задолженность по кредитам, индекс «белых доходов», размер депозитов, наличие основных фондов соцсферы и особенности климата.

    В рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ Подмосковье занимает пятую строчку. Власти региона ведут серьезную работу для улучшения показателей.

    Новости SMI.FM