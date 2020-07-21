Подмосковье включили в топ-5 лучших для жизни регионов
Оценку регионам России дало агентство «Национальные кредитные рейтинги», ее опубликовал сайт РБК.
Подмосковье занимает в списке четвертую строку с общим баллом — 5,61. Регион совсем немного уступил Белгородской области, которая замкнула тройку лидеров с результатом 5,64. На пятом месте — получившая 5,31 балла Воронежская область.
Во главу рейтинга аналитики поставили Санкт-Петербург. Северная столица получила семь баллов ровно. На второй строке — Москва с 6,10 балла.
Среди критериев, взятых для оценки жизни в регионах, был оборот розничной торговли, доступность жилья и обеспеченность им, а также наличие в субъекте педагогов и медиков. Специалисты учли и то, какова в регионе просроченная задолженность по кредитам, индекс «белых доходов», размер депозитов, наличие основных фондов соцсферы и особенности климата.
В рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ Подмосковье занимает пятую строчку. Власти региона ведут серьезную работу для улучшения показателей.