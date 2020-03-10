Подмосковье включили в число самых экономически здоровых регионов России

В 2019 году экономическое здоровье регионов России стало лучше. Эксперты заметили, что инфляция в них замедлилась, ставки по кредитам снизились, а зарплаты немного выросли. Активность проявлял и строительный сектор.

Наиболее здоровыми в экономическом плане оказались Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан. Вошли в список Магаданская и Ленинградская области, сообщила газета «Известия» со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс».

По итогам 2019 года объем экспорта в Московской области увеличился более чем на 9%. Предприниматели хотят расширить производство, а региональные власти придумали, как их поддержать.

У Сахалинской области — динамика наилучшая. Регион прибавил 59% в индексе экономического здоровья. Он богат сырьем, довольно быстро растет в экономическом плане и притягивает инвестиции. Растут на Сахалине и реальные доходы населения и консолидированного бюджета, нет госдолга и развивается розничная торговля.

Специалисты заметили, что по итогам 2019 года в лидеры рейтинга экономического здоровья выбились субъекты РФ, у которых не только много сырья, но и развит обрабатывающий сектор. Роль сыграла и прибыль, связанная с наличием столичных привилегий.

Среди антилидеров эксперты назвали Чеченскую республику, Алтайский край и Бурятию. Отрицательная динамика — у Кабардино-Балкарии, Курганской области, Забайкальского края и Калмыкии. В конце списка также остались Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Тува. Во всех упомянутых регионах отсутствует сырье, или его объем незначителен. Они зависимы от бюджетных вливаний, а корпоративный сектор здесь не развит.

Уровень экономического развития регионов в перспективе станет выше, поскольку реализуются указы президента по повышению благосостояния и качества жизни населения. Выполняются и национальные проекты.

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