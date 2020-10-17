Подмосковье ведет борьбу с распространением коронавируса. Какие меры предпринимаются в регионе

С самого начала пандемии считалось, что больше других коронавирусу подвержены пенсионеры и те, у кого хронические заболевания. Также в группе риска — медики и социальные работники. Однако, сейчас список расширился. Как в Подмосковье идет борьба с распространением коронавирусной инфекции — в материале «360».

«В группе риска сотрудники офисов, госучреждений. На прошлой неделе число заболевших сотрудников офисов, госучреждений — их было чуть более ста. На сегодняшней неделе, несмотря на то что она не завершена — более 230 случаев», — объяснила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Московской области Марина Костина.

Те, кто постоянно в одном и том же офисе рискуют заболеть все разом, если будет хоть один зараженный. Именно поэтому компании попросили перевести максимальное количество сотрудников на удаленку. Число заболевших растет и среди учителей.

«Если в классе выявляется коронавирус у ребенка, либо у учителя, мы закрываем этот класс на четырнадцатидневный карантин, мы не дожидаемся предписания. Если знаем, что есть ребенок или учитель болеющий, мы закрываем класс», — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Это не значит, что учеба останавливается. Классы переходят на дистанционное обучение. Тоже самое ждет и те классы, в которых ОРВИ заболеет пятая часть учеников.

Тоже ограничение, но уже на всю школу — если ОРВИ заболеет треть школьников. Но пока закрыты лишь шесть школ из полутора тысяч и два детских сада. Среди детей коронавирус распространяется не так активно.

«Рост есть, но он не столь критичный. Регистрируются заболевания в классе, и мы выявляем не более одного, двух бессимптомных носителей», — рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону Марина Костина.

Для оперативного обнаружения заболевших, и бессимптомных в том числе, в регионе делается больше тестов.

«У нас ежедневно в среднем за последнюю неделю мы прибавляем 1%. Среднесуточная выявлемость 430 человек с подтвержденным диагнозом», — поделилась министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

На госпитализацию в Подмосковье настроены почти полсотни клиник. Развернуты 10,5 тысяч коек. К ноябрю планировали организовать 15 тысяч коек. Но теперь их число увеличат до 18 тысяч.

Увеличат и число «скорых» для выездов на дом, расширят и штат медиков: привлекут врачей из других регионов. Но то, что здравоохранение сейчас выдерживает, не повод забыть о замерах температуры, масках, перчатках, антисептиках и дистанции.

«Обращаю внимание на контроль, о котором мы так много говорим — в точках: в ресторанах, кафе, куда приходят местные жители, приезжают гости, и торговые центры. Если нет контроля, то мы имеем тяжелые последствия», — считает губернатор региона Андрей Воробьев.

С субботы в Подмосковье больше нет никаких вечеринок в барах и ресторанах с полуночи до восьми утра. Это еще одна мера по борьбе с распространением короновируса. Основная мера — это масочный режим. Сейчас граждане стали более ответственно подходить к этому вопросу. Число нарушений среди пассажиров общественного транспорта в Подмосковье за неделю сократилось более чем на треть.

Благодаря самоизоляции пенсионеров и частичной удаленке снизился и сам пассажиропоток. В подмосковных аэропортах теперь тоже нет столпотворения для сдачи тестов на COVID-19. Появились дополнительные стойки по приему анализов.