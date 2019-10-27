Около 200 тысяч заявок из разных регионов России и 64 стран мира поступило с момента старта заявочной кампании на участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России 2020». Наибольшую активность при подаче заявок проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого АО. Московская область вошла в десятку наиболее активных регионов. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. До конца заявочной кампании остается 2 дня.

«Осталось два дня до окончания приема заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». На сегодняшний день мы получили около 200 тысяч заявок из всех регионов России и 64 стран мира. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса, в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Лидерами рейтинга по активности подачи заявок на конкурс стали Центральный федеральный округ (0,16% от общей численности населения) и Северо-Западный (0,16%). Далее идут Приволжский (0,11%), Уральский (0,11%), Сибирский (0,10%) округа. Замыкают рейтинг Дальневосточный (0,09%), Южный (0,09%) и Северо-Кавказский (0,07%) федеральные округа.

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Возглавили ТОП-20 рейтинга регионов Москва (36940 заявок) и Санкт-Петербург (15464 заявок), что составляет по 0,27% от общей численности населения. Далее следуют Ямало-Ненецкий АО (0,25%), Ненецкий АО и Республика Карачаево-Черкесия — по 0,22%. В Севастополе было подано 0,19% заявок от общей численности населения, в Самарской и Нижегородской областях — 0,16% и 0,15% соответственно. Следующими в рейтинге расположились Московская (0,14%) и Свердловская (0,14%) области, Ханты-мансийский АО (0,14%). От Республики Татарстан, а также Томской, Новосибирской, Калининградской и Магаданской областей поступило по 0,13% заявок. Замыкают ТОП-20 лидеров регионов с 0,12% Мурманская, Сахалинская, Калужская и Воронежская области.

Президент России Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019–2020 гг. Старт заявочной кампании был дан 4 октября 2019 года в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

За предыдущие годы проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (199 тысяч заявок в 2017–2018 году; 227 тысяч заявок в 2018–2019 году). По итогам конкурса назначения на высокие позиции получили более 150 лидеров, из их числа двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.