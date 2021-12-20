50 детских садов планируют построить в Подмосковье в 2022 году

В Московской области планируют построить 50 детских садов в 2022 году. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.

«На следующий год мы запланировали строительство еще 50 садов, в том числе мини-садов», — сказал Воробьев. Он добавил, что садики являются очень востребованными объектами.

В понедельник, 20 декабря, в области было открыто 11 детских садов, также еще девять планируется открыть до конца 2021 года. Новые объекты появятся в таких районах, как Одинцовский округ и Красногорск.

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что в следующем году в Подмосковье стартует проект «Подмосковный Preschool: стандарт детского сада», цель которого — обеспечить преемственность между детским садом и школой.

Ранее Воробьев также озвучил способы решения проблем с транспортом в Подмосковье. Одним из решений он назвал сведение к минимуму стояние людей в очередях на остановках.