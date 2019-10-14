Подмосковье стало одним из лидеров по строительству жилья

Специалисты подсчитали, в каких регионах за год построили больше всего жилья в пересчете на одного человека. Лидерами стали Ленинградская и Московская области. Хуже всего ситуация обстоит на Чукотке и в Магадане.

Результаты проведенного исследования опубликовало РИА «Новости». За основу был взят период с июля 2018 по июнь 2019 года.

В Ленинградской области показатель за указанный временной промежуток составил 1,211 квадратных метра на человека. Подмосковье заняло вторую строку рейтинга с итогом в 1,111 квадратных метра.

В топ-5 регионов эксперты включили Тюменскую и Калининградскую области и Краснодарский край. Среди лидеров также оказались Ульяновская, Белгородская и Липецкая области. Во всех указанных регионах за год ввели в эксплуатацию свыше 0,8 квадратного метра жилья на человека.

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Меньше всего жилья было введено в Чукотском автономном округе и Магаданской области — 0,024 и 0,025 квадратных метра соответственно. На Камчатке и в Мурманской области на человека пришлось менее 0,1 квадратного метра жилья.

Ежегодно в России вводят свыше 75 миллионов квадратных метров жилой площади. В 2017 году показатель равнялся 79,2 миллиона «квадратов», а в 2018-м — 75,3 миллиона.