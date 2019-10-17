Подмосковье стало одним из лидеров по расселению аварийного жилья

В начале 2019 года региональным властям поручили наладить расселение жителей из аварийных домов. С поставленной задачей не просто справились, а превзошли планы на четверть. Среди лидеров оказалась Московская область, рассказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

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Как пишет сайт kp.ru, всего к началу октября 2019 года из аварийного жилья удалось переселить 10,33 тысячи человек. Эта цифра на 15% превышает разработанный план. Кроме того, в девяти российских субъектах показатель достиг отметки более 50%, а Подмосковье стало одним из них.

В Московской области за неполный год расселили 9,69 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Изначально перед руководством региона стояла задача только 3,64 тысячи квадратных метров.

Таким образом новые дома получили 656 жителей, хотя по плану обеспечить безопасным жильем должны были 210 человек.

По словам Якушева, расселение граждан будет продолжаться и дальше. На этап 2019–2020 года планируется выделить 35,4 миллиарда рублей. Сейчас регионы уже получили порядка 40% бюджета и занимаются необходимыми закупками. Всего до конца года должны расселить как минимум 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья.