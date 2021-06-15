Подмосковье стало лидером по вводу жилья в 2021 году. Но так повезло не всем регионам России

Московская область стала лидером среди всех российских регионов по объемам жилищного строительства в первом квартале 2021 года. Здесь ввели 10,9% от всего сданного в стране жилья. Жители Подмосковья смогли в полной мере воспользоваться льготной ипотекой, но так повезло не всем регионам.

Конкуренцию Московской области также составили Москва (6,4% от общей площади сданного жилья в РФ), Ленинградская область (6%), Татарстан (5%), Краснодарский край (4,9%), Санкт-Петербург (4,1%) и Башкирия (3,9%), по данным Росстата. Однако существуют в России регионы, где рынок жилья практически умер. Из 1118 российских городов строительство новых домов ведется только в 308. Об этом сообщило издание «Вести.ru».

Воспользоваться льготной ипотекой нет возможности у жителей Чукотки, Камчатского края, Магаданской области, Карачаево-Черкессии, Ненецкого автономного округа и Еврейской автономной области. Проблемы с вводом нового жилья также испытывают Мордовия, Новгородская область, Мурманская область, Республика Коми.

«Отсутствие нового строительства жилья не позволяет муниципалитетам решать проблему расселения ветхого и аварийного жилья, не позволяет решить проблему с очередниками», — сообщил изданию Николай Алексеенко, глава рейтингового агентства строительного комплекса.

Специалисты отметили, что страдают малые города, где практически отсутствуют строительные компании. За последний год строительный рынок лишился около 800 компаний, которые занимались в основном мелкими и не очень прибыльными проектами. Проблема возникла после реформы долевого строительства. Банки боятся рисковать и не пропускают небольшие проекты.

Эксперты отметили, что рост себестоимости и ужесточение требований банков приводит к тому, что в городах с низкой покупательской способностью строительный рынок закрылся. В правительстве пытаются решить эту проблему, сейчас обсуждается вопрос о господдержке застройщиков с небольшими проектами. Но эксперты не уверены, что это поможет, к возрождению рынка жилья в малых городах нужно подходить комплексно и развивать три аспекта: социально-экономическое развитие страны, градостроительное и жилищная политика.