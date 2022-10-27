Подмосковье стало лидером по производству питьевой воды | 360°

Общество 27 октября 2022, 03:47 Подмосковье стало лидером по производству питьевой воды

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Руководитель проектов Товарной группы «Вода» Илья Гребнев назвал десятку российских регионов, которые лидируют по производству питьевой воды в стране. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам Гребнева, Московская область стоит на первом месте по производству питьевой воды (более одного миллиарда литров воды).

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На второй позиции расположилась Карачаево-Черкесия (более 500 миллионов литров). Ставрополье замкнуло тройку лучших. Также в топ-10 попали Липецкая и Новосибирская области, Москва, Кубань, Ростовская, Свердловская и Костромская области.

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