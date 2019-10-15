Подмосковье стало лидером по производству кисломолочных продуктов в России

Московская область по рейтингу, подготовленному аналитическим центром Milknews, занимает первое место по объемам производства кисломолочной продукции в России за восемь месяцев 2019 года.

«С начала года в Подмосковье произведено 304 тысячи тонн кисломолочной продукции, не включая творог. Это на 16% больше прошлогодних показателей за аналогичный период. В регионе сегодня производят простоквашу, ряженку, варенец, ацидофилин, йогурт, кефир и другие кисломолочные продукты, как крупные предприятия, так и мелкие хозяйства», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По оценкам аналитиков, на 20 субъектов приходится 67% производства кисломолочной продукции без учета творога в России. После Московской области в рейтинге идут: город Москва — 148,3 тысячи тонн, -7,6%, Краснодарский край — 120,8 тысячи тонн, -5%, Владимирская область — 60,1 тысячи тонн, -13,1% и Республика Татарстан — 56,9 тысячи тонн, +24%.

Около 50 агропромышленных предприятий создадут или модернизируют в 2019 году в Подмосковье Подробнее

«Хочу отметить, что по производству йогуртов Московская область продолжает удерживать лидирующие позиции в РФ уже более 5 лет. И основную долю в этом направлении занимают «Данон» и «Эрманн». Наиболее динамичным сегментом рынка являются питьевые йогурты, а также обогащенные йогурты, с добавлением фруктов и соковой основы», — подчеркнул Андрей Разин.

Министр также добавил, что большая часть подмосковных производителей выпускает кефир, кефирный продукт с массовой долей жира 1%, 2,5%, 3,2%. Данная категория в большей степени представлена в низком ценовом сегменте. По словам Разина, ведущими предприятиями по производству кефира в регионе являются ЗАО «Зеленоградское» Пушкинского городского округа, «Барыбинский молочный завод» из Домодедово, «Рузский молочный завод», «Акатьевский» Коломенского городского округа, «Дмитровский молочный завод и многие другие.