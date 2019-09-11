Подмосковье раскрыло туристический потенциал перед всем миром

В Санкт-Петербурге начала работу 23-я сессия Генеральной Ассамблеи ЮНВТО — Всемирной туристской организации. Это главное мировое событие отрасли и Петербург принимает его впервые. В рамках форума свой туристический потенциал представит и Подмосковье.

В Россию приехали более тысячи делегатов-членов ЮНВТО из 140 стран, в том числе 100 представителей министерств по туризму со всего мира. Всего Ассамблея примет более двух тысяч участников.

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Параллельно с деловой программой Ассамблеи, состоящей из 16 мероприятий, 11–12 сентября в Экспофоруме проходит трэвел-форум Saint Petersburg Travel Hub. Он посвящен исключительно российскому туристскому потенциалу. Свои возможности и лучшие практики представили 33 российских региона.

С приветственным словом к делегатам со всего мира обратился президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 миллионов иностранных туристов.

Источник фото: телеканал «360»

«Это результат нашей последовательной работы по развитию туриндустрии. Мы будем еще более эффективно оказывать этой отрасли государственную поддержку, укреплять конкурентоспособность туристического рынка, внедрять самые передовые сервисы, созвучные прорывной технологической „цифровой“ эпохе», — заявил глава государства.

Слова российского лидера дополнила вице-премьер правительства России Ольга Голодец. Она отметила, что важную роль в развитии туризма приобрела тема доступности путешествий для всех. Конечно, придется приложить усилия, чтобы сделать туризм доступным для всех без исключения, отметила вице-премьер.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня в России есть официальная программа, которая называется „Активное долголетие“, где мы поддерживаем разные виды туризма. Очень важно, чтобы у нас была возможность обмениваться лучшими практиками на мировом рынке», — сказала Голодец.

Одной из центральных локаций выставки занял стенд Подмосковья. Руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина рассказала, что в рамках форума все его участники представили свои собственные программы, не стала исключением и Московская область.

Источник фото: телеканал «360»

«Московская область не перестает удивлять. Агротуризм, историческое и культурное наследие, множество направлений — все под нашим общим туристским брендом! Проект „Лето в Подмосковье“ объединил лучшие туристические направления нашей области, впереди зима, но это не значит, что туризм впадает в спячку. В нашем активе горнолыжные трассы, катки, ярмарки, фестивали — скучать этой зимой точно не придется», — заверила Галкина.

Источник фото: телеканал «360»

В программе форума запланировано 11 панельных сессий, дискуссий и круглых столов, посвященных самым актуальным вопросам отрасли. Участники обсудят развитие комфортной городской среды, транспорт, устойчивое развитие регионов. Отдельно участники обсудят развитие MICE в России — так называют область индустрии делового туризма, связанную с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий.