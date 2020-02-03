Подмосковье продолжит помогать брошенным в Шереметьево детям после их возвращения в Хабаровский край

Детский омбудсмен Ксения Мишонова съездила в Хабаровский край к мальчикам, которых отец бросил в Шереметьево. Она узнала, как сейчас живут ребята, и пообещала, что Подмосковье продолжит помогать и поддерживать семью.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье рассказала, что отправилась в Комсомольск-на-Амуре вместе с коллегами по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Она навестила семью мальчиков и оценила обстановку.

«Мы должны были выяснить, в чем нуждается семья, чем можно помочь и как поддержать в такой непростой период. На бабушке и дедушке сейчас лежит огромная ответственность за детей. И они это прекрасно понимают», — отметила она.

Мишонова поблагодарила губернатора Хабаровского края и местных коллег, которые помогали решить необходимые вопросы с устройством детей. Омбудсмен познакомилась с учителями в школе и воспитателем группы в детском саду. Кроме того, она посмотрела, как проходит досуг мальчиков, как обустроен их быт.

«Поэтому я выражаю огромную благодарность за содействие и участие. Мы сделали все что могли и продолжаем оставаться на связи. Знаем, сегодня был первый школьный день и Влад уже пошел учиться, а маленький Ваня в только привыкает пока к детскому садику», — рассказала Мишонова.

Она добавила, что семью будут и дальше поддерживать и по возможности участвовать в жизни ребят.

26 января мужчина прилетел в Москву из Хабаровска вместе с двумя сыновьями. Он оставил детей в Шереметьево, отдав им документы и записку, где просил забрать их в приют. Отца мальчиков нашли и допросили следователи, а ребят передали бабушке в Хабаровск.