Подмосковье признали самым привлекательным регионом для развития индустриальных парков

Эксперты Минпромторга РФ заключили, что в Подмосковье созданы наиболее привлекательные условия для развития индустриальных парков. К такому выводу они пришли на основании исследований Ассоциации индустриальных парков (АИП) России, данные которых опубликованы в ежегодном обзоре «Индустриальные парки России — 2019».

Исследователи АИП отметили, что Московская область лидирует по количеству действующих индустриальных парков на территории России. Кроме того, именно в Подмосковье существует наиболее благоприятный налоговый режим для инвесторов и управляющих компаний.

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Исполнительный директор АИП России Денис Журавский отметил, что динамика роста индустриальных парков продолжает опережать остальные виды инфраструктуры и коммерческой недвижимости. По итогам 2018 года уровень заполняемости площадей индустриальных парков поднялся к 60% — это произошло в первый раз за все время их существования.

Исследователи отдельно выделили три самых крупных инвестиционных проекта, которые располагаются на территории индустриальных парков России. Среди них оказалась компания «Галилео НаноТех», которая занимается производством бумаги и картона и находится в индустриальном парке «М-8» Сергиево-Посадского городского округа. По словам экспертов, в этот проект было инвестировано 8,4 миллиарда рублей.

Заместитель Председателя Правительства Московской области Вадим Хромов подчеркнул, что специально для потенциальных инвесторов Правительство Подмосковья разработало ряд льгот.

«В частности, компании могут получить земельный участок в аренду без проведения торгов с дальнейшим правом выкупа после завершения строительства. При этом при приобретении необходимо будет внести 15% от кадастровой стоимость земельного участка. Также резиденты индустриального парка смогут воспользоваться правом получения компенсации затрат на подведение инженерной и транспортной инфраструктуры к предприятию и новой мерой поддержки Московской области — инвестиционным налоговым вычетом», — отметил он.

Он также заявил, что на текущий момент в Подмосковье существует 58 площадок для развития индустриальных парков. Причем некоторые муниципалитеты имеют не одну, а несколько подобных площадок. Такое разнообразие дает возможность предоставлять резидентам максимально выгодные и удобные условия размещения каждого конкретного предприятия. Благодаря этому для жителей Подмосковья появляются рабочие места рядом с домом.