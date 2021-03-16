Подмосковье поучаствует в «Цифровом диктанте» в апреле

Московская область станет одним из регионов, который примет у себя «Цифровой диктант». Инициатором мероприятия выступил «Общероссийский народный фронт».

Диктант пройдет в период с 10 по 24 апреля. В нем могут принять участие люди от 7 до 13 лет, от 14 до 18 лет, а также все взрослые россияне. Во время тестирования специалисты проверят компьютерную грамотность участников. В частности, насколько человек умеет пользоваться интернет-программами, насколько он осведомлен о мерах безопасности в Сети.

По словам организаторов, сегодня вопросы цифровой культуры, способность ориентироваться в интернете и получать цифровые услуги, а также дистанционно решать многие вопросы вышли на первый план.

В прошлогоднем «Цифровом диктанте» приняли участие более 300 тысяч человек из разных регионов страны. Результаты показали, что индекс цифровой грамотности в России составляет 7,25 балла из 10. Самые слабые знания в этом вопросе у людей старше 60 лет и у подростков от 14 до 17 лет.

Подробную информацию о «Цифровом диктанте» 2021 года можно узнать на официальном сайте мероприятия.