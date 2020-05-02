Подмосковье помогло добраться до мест самоизоляции тысячам туристов, вернувшихся из других стран

За последний месяц в Москве приземлилось 44 самолета из других стран. Подмосковное правительство организовало доставку пассажиров до мест самоизоляции. Всего в регионе домой вернулись более 3,6 тысячи человек.

Начиная с 2 апреля из-за границы вернулись 5990 пассажиров, которые прилетели в Шереметьево. Еще 19 человек вернулись из Венесуэлы на военный аэродром Чкаловский, а 169 пассажиров из Узбекистана приземлились в Домодедово.

Из всех вернувшихся 3658 человек — жители Москвы и Московской области. Региональное правительство обеспечило доставку жителей до мест, где они будут проводить самоизоляцию. Домой привезли 90 пассажиров, 1107 человек разместили в восьми подмосковных обсерваторах. Через две недели людей из обсерваторов тоже доставят домой.

Всего для перевозки жителей использовали 50 автобусов. Министерство транспорта Московской области предоставило для этого 100 водителей.

Каждый прилетевший самолет осматривался сотрудниками Роспотребнадзора. Всем пассажирам специалисты выдали постановления об обсервации или самоизоляции. Затем в зоне досмотра проверили документы и анкеты прибывших. После этого пассажиров рассадили по автобусам и отправили в пункты назначения.

Сейчас в обсерваторах находятся 533 человека. Выписали уже 554 человек, из них 354 отпустили после завершения двухнедельного карантина, а 200 человек отправили в дальнейшую изоляцию домой.