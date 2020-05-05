Подмосковье перейдет на масочный режим с 12 мая. А как в Москве?
Точные решения по итогам видеосовещания пока не приняты.
В онлайн-конференции приняли участие главы федеральных органов власти и российских субъектов. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Участники встречи также обсудили вопросы дополнительных выплат медикам и меры, ограничивающие выход из дома в период майских праздников.
В Подмосковье носить маску нужно будет в обязательном порядке уже с 12 мая. Жители будут обязаны надевать ее перед любым выходом на улицу. За несоблюдение правил грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.
Защитные средства продаются не только в аптеках, но и в сетевых магазинах. Маску можно сделать своими руками.
Ранее в Подмосковье запустили онлайн-флешмоб #ХодиВМаске. Самые интересные фотографии с таким хештегом попадут в ленту Московского областного молодежного парламента.