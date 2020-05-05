Подмосковье перейдет на масочный режим с 12 мая. А как в Москве?

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание Госсовета по коронавирусу. Главным стал вопрос, нужно ли вводить масочный режим во всех общественных местах столицы.

Точные решения по итогам видеосовещания пока не приняты.

В онлайн-конференции приняли участие главы федеральных органов власти и российских субъектов. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Участники встречи также обсудили вопросы дополнительных выплат медикам и меры, ограничивающие выход из дома в период майских праздников.

В Подмосковье носить маску нужно будет в обязательном порядке уже с 12 мая. Жители будут обязаны надевать ее перед любым выходом на улицу. За несоблюдение правил грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

Защитные средства продаются не только в аптеках, но и в сетевых магазинах. Маску можно сделать своими руками.

Ранее в Подмосковье запустили онлайн-флешмоб #ХодиВМаске. Самые интересные фотографии с таким хештегом попадут в ленту Московского областного молодежного парламента.