«Подмосковье передает эстафету всей России!» Ансамбль «Садко» поддержал флешмоб #Россия_мы

Жители деревни Дубровицы в Московской области приняли танцевальную эстафету #Россия_Мы и стали участниками флешмоба в поддержку российской армии. Танцевальный номер исполнили артисты государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко».

Артисты приняли участие в акции, чтобы показать объединяющую силу народов России. По их мнению, сейчас многонациональной стране нужно объединиться. Помочь в этом может язык танца, который понимает каждый народ в России.

«Подмосковье говорит нашим воинам: „Мы верим в правду и в наших ребят“. Московская область передает эстафету всей России», — отметили участники флешмоба.

Всероссийскую акцию #Россия_Мы запустил 11 марта коллектив Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков, чтобы поддержать российских солдат, которые сейчас участвуют в спецоперации.

«Мы поддерживаем наших ребят, нашу армию, которая отстаивает интересы и безопасность мирных жителей и нашей страны. Мы с вами, мы гордимся вами, мы — Россия!» — заявил заслуженный артист Кубани, Валерий Курилов.

К флешмобу начали присоединиться артисты в других регионах. Множество роликов с хештегом #Россия_Мы появилось в социальных сетях Telegram-каналах.

К акции уже присоединился Краснодарский край, передав эстафету Крыму и Ставрополью.

«Многонациональный народ России поддерживает российскую армию. Именно Россия, наши солдаты сейчас добиваются мира для всех. Наша армия также многонациональна, и сейчас она едина», — говорят участники флешмоба.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у подвигов солдат российской армии нет национальности.

«Мы — объединенный народ России, и каждый человек в стране — это часть могучего, сильного, многонационального мира России. Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России», — подчеркнул глава государства.

Свои видео для флешмоба записали жители Самарской и Оренбургской областей, артисты Государственного ансамбля «Урал» в Челябинской области, танцоры в Воронежской области, на Ставрополье, в Белгородской, Курской и Тамбовской областях, Адыгеи, Калмыкии, ансамбль песни и пляски Северного флота в Мурманской области, народный коллектив музея деревянного зодчества «Малые Корелы» из Архангельской области и многие другие.