Подмосковье откроет парки и магазины. ТЦ и кафе по-прежнему под замком

Лето для жителей Подмосковья начнется с возобновления работы магазинов и прогулок в парках. При этом глава региона Андрей Воробьев предупредил, что далеко не все откроется с 1 июня. Торговые центры и кафе пока запускать опасно.

Во время своего обращения губернатор отметил, что за летний сезон Подмосковье всегда вырастает почти в два раза. Сейчас на территории области находятся 11 миллионов человек, а в выходные количество увеличивается до 12,5 миллиона.

Конечно, мы надеемся, что эти теплые месяцы мы проживет нормальной человеческой жизнью.Что касается пандемии, показатели у нас слава богу стабилизируются и медленно, но идут вниз. Хотя госпитализация по-прежнему заметная, высокая Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья.

Он добавил, что подмосковные специалисты делают около 14 тысяч тестов в сутки. Это в семь раз больше, чем было в марте. В регионе достаточно коек — в начале мая было 10 тысяч, стало 15 600. Почти семь тысяч человек уже вылечились от коронавируса.

Глава региона сообщил, что с 29 мая Подмосковье делает новый шаг по отмене ограничительных мер. Для жителей области снова откроются парки. Никаких ограничений по времени прогулок не будет, но правоохранители будут следить, чтобы все посетители были в масках. Кроме прогулок, можно будет кататься на велосипедах или роликах. Но детские и спортивные площадки останутся закрыты.

«Во-вторых, мы открываем МФЦ для физических лиц. Это основные справки и услуги, которые пока нельзя получить в электронном виде. Их порядка 15. Например, получить паспорт, зарегистрировать собственность на квартиру. Но просьба все, что можно делать в электронном виде, — делать онлайн. Те, кто разбирается в этом лучше, — помогите, пожалуйста, близким», — попросил губернатор.

В Подмосковье уже начали работать многие предприятия и компании. Взрослые вышли на работу, но за малышами необходимо присматривать. Именно поэтому Воробьев поручил сделать больше дежурных групп в детских садах.

«Сейчас их где-то 1300, а со следующей недели будет 2500. Но полностью открыть детские сады не можем — это опасно. Поэтому двигаемся поэтапно», — пояснил глава региона.

В Московской области заработают все магазины, которые имеют отдельный вход. Еще одно условие: площадь торговой точки должна быть до 400 квадратных метров. Строительные магазины могут работать независимо от площади. Покупать можно все, что нужно, но необходимо быть в масках.

Пока не можем открыть торговые центры, рестораны и кафе. Салоны красоты и парикмахерские также не открываем. Кто-то сказал: красота требует жертв… Но нам они точно не нужны. Надеемся сделать это позже Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Власти понимают, что многие сидели дома несколько недель подряд. Теперь можно свободно гулять, но обязательно выходить из дома в маске и желательно в перчатках.

«Напоминаю, что наши 300 аптек продают маски по 11 рублей для пенсионеров. Плюс я дал команду отдельным категориям раздавать бесплатно», — подчеркнул губернатор.

С особой просьбой Воробьев обратился к людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. В Подмосковье почти 1,2 миллиона таких людей. Гулять пожилым людям можно, но стоит избегать общественных мест, а еще лучше проводить время на даче.

«Все остальные ограничения в Подмосковье продолжают действовать до 14 июня. Я надеюсь, что на этом этапе мы также будем очень осторожными и станем беречь друг друга. Нужно сделать так, чтобы ни первая, ни вторая волна вируса не коснулись ни вас, ни ваших близких. Будьте здоровы и берегите себя», — заключил губернатор Подмосковья.