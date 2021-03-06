Подмосковье осталось в числе лидеров по производству шоколада в России

Подмосковье остается лидером в России и Центрального федерального округа по производству шоколада и кондитерских изделий в январе этого года. За первый месяц года объем производства составил 30,4 тонны.

Объем производства в этом месяце составил на 1,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«За январь нынешнего года подмосковными кондитерами произведено более 11% от общероссийского объема шоколада и кондитерских сахаристых изделий» — добавили в ведомстве.

Данных результатов смогли добиться благодаря подмосковным производителям «КФ „Победа“», «Марс», «КФ „Волшебница“», «Би-энд-Би», «Сладкий Орешек», объяснил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Однако, если вы все-таки хотите снизить потребление сахара, врач-диетолог Пуджи Малхотра объяснила, как легко избавиться от желания съесть что-нибудь сладкое. Как правило, к пирожным и шоколаду тянет, когда в организме не хватает белка.