Подмосковье оказалось в топе регионов по доступности бензина

Жители Московской области могут купить на зарплату более тысячи литров бензина АИ-92, подсчитали эксперты агентства РИА Рейтинг. Таким образом Подмосковье попало в число лидеров по доступности машинного топлива для населения.

Больше всего бензина АИ-92 себе могут позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 2091 литр в месяц, передает РИА «Новости». Среди лидеров также Москва, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Магаданская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Московская область, Коми, Красноярский край и другие.

Средний житель России, согласно исследованию, может купить 963 литра на одну зарплату, но в 63 регионах уровень оказался ниже среднего. Менее всего доступен бензин жителям Северного Кавказа: в Кабардино-Балкарии на одну зарплату в месяц можно купить 554 литра, в Дагестане — 531 литр, в Карачаево-Черкесии — 525 литров. Это объясняют не только низким уровнем зарплат, но и высокой стоимостью топлива.

Эксперты отметили большой разброс цен на бензин. Если в Челябинской области за литр АИ-92 придется заплатить 39,97 рубля, на Чукотке он обойдется в 56 рублей.

В исследовании говорится, что с января 2019 по январь 2020 года стоимость бензина выросла на 1,3%. Но это средний показатель, в 13 регионах цены на топливо наоборот снизились, наиболее сильно в Крыму и Севастополе. Самый высокий рост цен зафиксировали в Бурятии — на 4,5%.

При составлении рейтинга аналитики рассчитали объем бензина АИ-92, который можно купить на среднюю зарплату в регионе.