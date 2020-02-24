Подмосковье оказалось в лидерах по числу спортсменов-любителей

В России насчитали 14 миллионов человек, которые самостоятельно занимаются спортом во дворах или парках. Больше всего спортсменов-любителей оказалось в Московской области, Москве и Башкирии.

Количество россиян, которые самостоятельно занимаются спортом дома, во дворе, в парковых и рекреационных зонах, посчитали в Росстате. По их данным, количество женщин и мужчин, которые для поддержания себя в хорошей форме не обращаются к специалистам, примерно одинаково — по семь миллионов, передает RT.

В Москве дворовым и парковым спортом занимаются 758,5 тысячи человек, в Башкирии — 572, 9 тысячи, а в Московской области — 502,7 тысячи. Среди лидеров также Свердловская область и Татарстан.

Меньше всего спортом интересуются в Ненецком автономном округе (1,69 тысячи), на Чукотке (4,9 тысячи) и в Магаданской области (9,7 тысячи).

Исследование проводили в 2019 году. В нем приняли участие жители всех регионов России в возрасте от трех до 79 лет.