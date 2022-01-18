Подмосковье оказалось среди лидеров по восстановлению рынка труда

Москва и Московская область стали лидерами среди регионов, которые показали высокие показатели по открытию новых вакансий и по количеству найма персонала в прошлом году. Рейтинг субъектов РФ, где рынок труда быстрее всего восстанавливается, составил сервис «Работа.ру».

«Лидером по приросту вакансий по итогам 2021 года стали Москва и Московская область. В первую пятерку также вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодарский край и Новосибирская область», — сказано в исследовании, с которым ознакомился сайт banki.ru.

Также в первой десятке оказались Саратовская, Свердловская, Тюменская область, а также Башкирия и Татарстан.

Во всех субъектах работодатели больше всего искали сотрудников в сферах транспорта и логистики, агропрома и производства, торговли, бизнес-услуг и офисных служб.

«По итогам 2021 года мы зафиксировали рекордные темпы восстановления бизнеса по всей России — общее число вакансий, открытых на сервисе „Работа.ру“, приросло на 22% по сравнению с 2020 годом», — добавила директор по региональному развитию сервиса «Работа.ру» Анна Хвостова.

По ее словам, компании смогли подстроиться под новые реалии, связанные с пандемией. Она подчеркнула, что ключевую роль в результатах сыграли большие региональные компании.

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