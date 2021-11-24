Подмосковье оказалось среди лидеров по вакцинации от коронавируса

В числе регионов — лидеров по формированию коллективного иммунитета от коронавируса оказались Подмосковье, Санкт-Петербург, Карелия, Севастополь, Тува и Чукотка. В этих шести субъектах вакцинацию первым компонентом прошли 80% жителей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании кабмина с президентом России Владимиром Путиным.

«В шести регионах вакцинировано первым компонентом необходимое число граждан для достижения запланированного коллективного иммунитета в 80%. <…> Близки к этой цели Москва и Липецкая область — совсем небольшое отставание», — рассказала Голикова.

По словам заместителя председателя правительства, в этих шести регионах через три недели коллективный иммунитет сформируется полностью, в соответствии с заданной планкой. Голикова добавила, что в 33 регионах медики отметили снижение заболеваемости COVID-19.

В числе этих субъектов Москва, Московская область и Санкт-Петербург, где с самого начала пандемии фиксировали самые большие цифры по заболевшим. В этих трех субъектах отметили самое интенсивное — 35,3% — улучшение эпидемической ситуации.