Губернатор Подмосковья объявил о скорой готовности региона к частичному снятию ограничений

Московская область подготовится по трем критериям к снятию ограничительных мер к 18 мая. Начиная с этой даты власти смогут частично запустить экономику региона.

«Есть три показателя, которые позволяют нам запустить экономику, определенные части экономики: коэффициент распространения [инфицирования] должен быть меньше единицы. Второе — достаточный уровень тестирования, у нас все в порядке. И должно быть 50% свободных коек», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в программе «Неделя в городе» на канале «Россия 1».

Глава региона отметил, что койки запускаются каждый день, поэтому все три показателя возможно достичь уже к 18 мая. При этом губернатор подчеркнул, что нельзя открыть сразу все предприятия.

«Скорее всего, речь пойдет о подготовленных промышленных и перерабатывающих предприятиях, о стройке», — пояснил Воробьев.

Всего в столичном регионе готовы снова начать работать более двух тысяч промышленных предприятий, а также более 600 стройплощадок. После снятия ограничений на работу вернутся порядка 240 тысяч человек. Согласно поручению губернатора, возобновить трудовую деятельность можно только при соблюдении санитарных требований. Так, на предприятиях появятся стюарды, которые будут следить за здоровьем каждого сотрудника.