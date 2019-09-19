Подмосковье заняло все призовые места на конкурсе лучших дворов России

Первый канал подвел итоги всероссийского конкурса на лучшее благоустройство двора. Все призовые места заняли участники из Московской области.

Конкурс проводится каждое лето. Сюжеты для него люди снимают сами, рассказывая о своих дворовых территориях. Лучшие ролики тоже определяют зрители. Победителей назвали в сюжете, опубликованном на сайте Первого канала.

В 2019 году лучшим двором страны, по мнению телеаудитории, стала территория в Подольске. Двор находится у дома № 11 в Подольске.

Вторым признали еще один подольский дворик. Его благоустроили рядом с домом № 35 по улице Академика Доллежаля.

Третье место досталось Красногорску. Зрители оценили двор у дома № 18 по улице Народного Ополчения.

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Каждый год в Подмосковье проводят работу по благоустройству в 10% из всех имеющихся дворов, уточнила «Российская газета». В 2019-м запланировано обновление 1360 территорий. Большая часть работ уже завершена, до холодов должны доделать оставшееся.

Среди обязательных элементов благоустройства — установка или ремонт детских и спортивных площадок, фонарей, урн и лавочек. Приводятся в порядок парковочные места, информационные стенды, проводится озеленение.

Зачастую местные жители сами проявляют инициативу и дополнительно украшают дворы. Результаты их творчества показывают на конкурсе лучших дворов.