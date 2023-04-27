Общество 27 апреля 2023, 21:10 Подлодку «Можайск» для ТОФ торжественно спустили на воду в Санкт-Петербурге

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Подлодку «Можайск» спустили на воду в Санкт-Петербурге. Бутылку о борт на удачу разбила крестная мать корабля, председатель Московского областного регионального отделения Союза Женщин России Екатерина Богдасарова.

Церемонию спуска подводной лодки на воду сопровождал военный оркестр. Экипаж «Можайска» будет насчитывать 56 человек, в том числе 12 офицеров. Командиром субмарины стал капитан второго ранга Никита Булдыгин.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов назвал подлодки этого проекта грозным оружием с огромным потенциалом. Он напомнил, что Можайск является городом воинской славы, который «в 1941 году встал на пути коричневой чумы».

«Это гордое имя носит, будет носить подводная лодка, а сейчас хочется пожелать, чтобы подъем военно-морского флага состоялся в этом году, и экипаж, сдав все курсовые задачи, вступил в состав ВМФ», — процитировал Евменова Первый канал.

Подлодку построили для Тихоокеанского флота (ТОФ), ее оснастили крылатыми ракетами «Калибр». Субмарине присвоили наименование «Можайск» в честь проявленного мужества, стойкости и героизма в ознаменование 75-летнего юбилея битвы под Москвой. Она стала пятой из шести дизель-электрических подводных лодок, строительством которых занимаются «Адмиралтейские верфи».

Корабли этой серии имеют самые современные навигационные комплексы, автоматизированную информационно-управляющую систему, а также высокоточные торпеды. В планах передать ТОФ все шесть подлодок этого проекта с «Калибрами» на борту до 2024 года.

«Можайск» построили менее чем за два года. Подлодка имеет торпедно-минное вооружение, состоящее из шести носовых торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра с автоматическим заряжением 18 торпед или 24 мин. Ракетное вооружение составляют комплексы крылатых ракет «Калибр», «Стрела-ЗМ», «Игла-1», «Верба» и другие. Субмарина может погружаться на 300 метров и автономно плавать до 45 суток.