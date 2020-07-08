«Подковерная игра». Адвокаты Ефремова и погибшего в ДТП рассказали о ходе уголовного дела

«Его обращения […] это было моей инициативой, потому что Михаил Ефремов с первого дня неоднократно приносил извинения погибшей семье, журналисты всегда урезали и никогда не показывали, поэтому я с ним пообщался, снимал на видео и выкладывал», — рассказал защитник артиста Пашаев.

Он подчеркнул, что это было «где-то через неделю после ДТП». Он отметил, что за 20 дней работы собрал достаточно доказательств, поделился этим со своим подзащитным, и попросил его не признавать вину. Пашаев добавил, что это никаким образом в конце не ухудшает положения Ефремова.

«Вы могли бы критиковать Ефремова, если он понимал бы, знал бы с первого дня, что он наделал. Вы же прекрасно понимаете, он был под алкогольным опьянением, он ничего не помнит, поэтому его в чем-то обвинять, я считаю, не честно», — сказал Пашаев.

Адвокат другой стороны Александр Добровинский считает, что сейчас началась некая подковерная игра, и если взять за основу все, что было сказано во время прошедшего после ДТП месяца, то можно увидеть, насколько менялась позиция Ефремова за это время.

«Я вам только перечислю яркие моменты: сразу после аварии в течение пяти минут Ефремов признавал свою вину, через несколько дней, когда он протрезвел, он опять обратился и признал свою вину, мы все это видели», — сказал адвокат семьи погибшего в аварии Сергея Захарова. При этом Добровинский отметил, что от актера не было никакого вообще обращения к семье, ни просьб простить его ни к вдове, ни к детям, ни к брату, ни к матери покойного.

У нас было публичное обращение известного актера, который еще раз сыграл свою роль. Потом было совершено издевательство, на мой взгляд, издевательство над детьми, потому что было сказано, что он готов усыновить детей Захарова Александр Добровинский адвокат Захаровых

«Теперь мы присутствуем при том, что господин Ефремов не виноват», — отметил адвокат.

По его словам, насколько сейчас известно, Ефремов взял 51 статью Конституции РФ, которая говорит, что человек имеет право не свидетельствовать против себя и своих родных и близких.