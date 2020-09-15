В России бизнесу предложат подключиться к СБП

Российское правительство отказалось от идеи ограничить ставку эквайринга для малого и среднего бизнеса 1% от суммы сделки. Этот вопрос обсуждался еще в начале августа, и, как предполагалось, нововведения должны были заработать уже после 30 сентября.

Вместо этого, как сообщила газета «Известия», предпринимателям на тех же условиях предложат принимать платежи по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП) Центробанка.

При этом для большинства пока что это новый механизм. Такую возможность на сегодня предоставляют только 15 кредитных организаций. Этот переход, как считают представители бизнеса, целесообразнее было бы осуществлять в экономически стабильное время. Также, по их мнению, пониженную ставку эквайринга стоило сохранить до полного выхода из кризиса.

Ранее россиянам предложили обзавестись виртуальной банковской картой. Дело в том, что при использовании онлайн-сервисов нужно вводить данные банковских карт, однако из-за недобросовестных партнеров, осуществляющих эквайринг, информация может утечь. А с помощью виртуальной банковской карты можно спокойно оплачивать покупки даже в сомнительных магазинах, где могут списать данные карты.