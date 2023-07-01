Общество 01 июля 2023, 02:33 Подключение к электросетям подорожает для россиян с 1 июля Минимальная стоимость подключения к электросетям с 1 июля в РФ составит 4 тысячи рублей Pixabay

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С 1 июля в России подорожает услуга подключения к электрическим сетям. Минимальная стоимость за один киловатт составит четыре тысячи рублей. О нововведении напомнило РИА «Новости».

Льготы на техническое подключение в России действовали с 2009 года, подключить объект до 15 киловатт можно было за 550 рублей. В 2022 году правительство утвердило новые ставки на подключение к электрическим сетям.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому население, малый и средний бизнес с энергопотреблением до 15 киловатт будут компенсировать затраты сетевых компаний за техприсоединение.

До 1 июля 2023 года сумма подключения одного киловатта составляла три тысячи рублей, далее потребителю придется заплатить четыре тысячи рублей. С 1 июля 2024 года ставка поднимется еще на одну тысячу за киловатт. Максимальная ставка составит 10 тысяч рублей за киловатт, за региональными властями остается право установить более высокую планку. Для льготных категорий граждан плата за подключение к электросетям составит одну тысячу рублей за киловатт.