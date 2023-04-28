Общество 28 апреля 2023, 16:56 Подходящие для окрошки виды кваса «Семейный секрет» назвали в передаче «Внимание! Еда!»

Читать 360tv в

Любители окрошки зачастую спорят, чем ее заправлять: квасом, кефиром или айраном. Если положить в летнее блюдо московскую, а не вареную колбасу, то уместнее использовать квас. В передаче «Внимание! Еда!» рассказали, какие виды кваса «Семейный секрет» подойдут для такой и любой другой окрошки.

Московская колбаса придает блюду острый и пикантный вкус. Бренд «Семейный секрет» предлагает использовать для заправки специальный белый окрошечный квас с хреном. Его рецепт привезли из этнографической экспедиции по деревням центральной России.

Реклама

Этот квас отличается острым вкусом и пониженным содержанием сахара. Пикантность ему придает экстракт натурального хрена. Все это как раз нужно для хорошей окрошки.

Белый квас «Семейный секрет. Окрошечный с хреном» приготовлен из натуральных ингредиентов по технологии двойного брожения. Его готовят из пшеничного солода и цельного зерна ржи. Квас является источником клетчатки, аминокислот, микро- и макроэлементов, а также витаминов.

Для окрошки можно использовать и другие виды кваса «Семейный секрет». К летнему блюду подойдет белый квас «Семейный секрет. Традиционный» или квас «Семейный секрет. Бородинский». Если остановить выбор на них, окрошка получится более мягкой и не острой.

Бывает даже десертная окрошка. Кроме шуток! Это витаминное блюдо с сезонными ягодами, фруктами и свежесобранным медом. Для таких окрошек идеально подойдет белый квас «Семейный секрет. Смородина-мята».

Реклама. АО МПБК «ОЧАКОВО»