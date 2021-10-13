Отец 9-летней студентки МГУ назвал учебную программу дочери подходящей для ребенка

Учебную программу девятилетней Алисы Тепляковой, которая учится в МГУ, в ее семье назвали подходящей для ребенка. Отец девочки Евгений Тепляков не нашел в содержании обучения ничего предосудительного.

Мужчина в беседе с Lenta.ru оценил мнение своей супруги о том, что детям учиться на психологическом факультете категорически нельзя, в том числе из-за изучения связанных с сексом тем.

Тепляков заметил, что девиантное поведение, сексологию и психические расстройства проходят на кафедре клинической психологии. Алиса учится на общем направлении, где рассматривают труды Зигмунда Фрейда.

«Но он изучается как представитель психоанализа и как одно из направлений, касающихся периодизации детского развития», — сказал отец 9-летней студентки.

Мужчина добавил, что и в той, и в другой теме упоминают либидо и мортидо, которые являются двумя основными движущими силами для человека.

«То есть потребность к смерти и потребность к размножению… И что?» — задался вопросом Евгений Тепляков.

Он заметил, что в объяснении оральной и анальной фаз нет ничего страшного. И любую тему можно преподать по-разному — даже про эдипов комплекс. Что касается разбора генитальной фазы, то, по мнению мужчины, на ней необязательно акцентировать внимание.

«Даже одну лекцию пропустить Алисе, ничего в этом страшного нет», — подчеркнул Тепляков.

В предусмотренных программой книгах он тоже не нашел ничего запретного для Алисы. Вопросы, связанные с сексом, не озабоченный человек сумеет объяснить и в присутствии ребенка.

«Я как выпускник общей кафедры психфака не вижу того, чего нельзя было бы обойти при необходимости, если не делать на этом специализацию», — заключил отец Алисы.