Подготовлены советы для спасения урожая от первых заморозков

«Когда очень влажная почва и растут растения, то при заморозках 0 или -1 градусе овощи не замерзают, так как идет хорошее испарение. Если где-то сухие грядки и нет дождей, то пролить нужно первым делом», — посоветовала специалист.

Особое внимание следует уделить теплолюбивым культурам — огурцам. Их необходимо прикрывать на ночь. С 1 августа эту процедуру важно будет совершать, даже если не будет заморозков. Ганичкина рекомендует прикрывать это травянистое растение нетканым белым материалом.

Тыкву тоже нужно обязательно прикрыть, чтобы листья не замерзли.

Картофель и кустарники легко перенесут заморозки, отметила «главная дачница страны». То же самое касается и овощей в теплице. Однако на ночь дверь в теплицу лучше закрыть, а еще стоит пролить там землю теплой водой, если почва достаточно сухая. Нужно создать хорошее испарение.