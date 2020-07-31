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    31 июля 2020, 14:16

    Подготовлены советы для спасения урожая от первых заморозков

    Алена Макаренко

    Ненастная погода с дождями и первые заморозки вскоре придут в российские регионы. Несмотря на это, овощи в открытом грунте нужно обильно пролить водой. Об этом рассказала «главная дачница страны» Октябрина Ганичкина, сообщило ИА Nation News.
    Подготовлены советы для спасения урожая от первых заморозков

    «Когда очень влажная почва и растут растения, то при заморозках 0 или -1 градусе овощи не замерзают, так как идет хорошее испарение. Если где-то сухие грядки и нет дождей, то пролить нужно первым делом», — посоветовала специалист.

    Особое внимание следует уделить теплолюбивым культурам — огурцам. Их необходимо прикрывать на ночь. С 1 августа эту процедуру важно будет совершать, даже если не будет заморозков. Ганичкина рекомендует прикрывать это травянистое растение нетканым белым материалом.

    Тыкву тоже нужно обязательно прикрыть, чтобы листья не замерзли.

    Картофель и кустарники легко перенесут заморозки, отметила «главная дачница страны». То же самое касается и овощей в теплице. Однако на ночь дверь в теплицу лучше закрыть, а еще стоит пролить там землю теплой водой, если почва достаточно сухая. Нужно создать хорошее испарение.

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