Подготовку площадки ПМЭФ-2022 обсудили в Петербурге

На площадке ПМЭФ в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге прошло совещание по вопросам подготовки и проведения предстоящего форума. В обсуждении приняли участие представители партнеров, экспонентов, подрядчиков и фонда «Росконгресс».

О ключевых датах подготовки ПМЭФ, сроках монтажных и демонтажных работ, обеспечении эпидембезопасности рассказал директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

«В ближайшие три месяца нам с вами предстоит совместная активная работа по подготовке и проведению юбилейного, 25-го Петербургского международного экономического форума. Подготовка такого крупного мероприятия всегда требует четкого плана действий и строгого выполнения сроков аккредитации, внесения проектов и технических решений, прохождения ПЦР-тестирования. За годы проведения форума мы создали прозрачный и понятный для всех задействованных организаций порядок, которого необходимо придерживаться, чтобы избежать сбоев и задержек в работе по подготовке площадки форума. Этот год не станет исключением», — подчеркнул Алексей Вальков.

В ходе совещания обсудили вопросы санитарно-эпидемиологической безопасности в период проведения монтажных работ, пожарную безопасность площадки ПМЭФ. Отдельно остановились на санитарной обработке площадки, ввозимых на ее территорию грузов и оборудования.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Стартовый день ПМЭФ объединит представителей малого и среднего предпринимательства, 16 июня состоится торжественное открытие Форума. Гостей и участников ПМЭФ-2022 ждут эксклюзивные экспозиции и выставочные стенды, презентации проектов. На площадке будут организованы зоны делового общения, сектора для подписаний соглашений и пресс-мероприятий, откроется «Клуб губернаторов».