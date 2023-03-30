Общество 30 марта 2023, 16:56 Подготовку к пожароопасному сезону начали в Приморском крае

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Экстренные службы Приморья начали готовиться к пожароопасному сезону. Спасатели активно принимают участие в учениях, написал ОТР.

Как рассказал начальник учебного центра Приморской авиабазы Андрей Фереферов, задача в таких учениях научить спасателей работать слаженно.

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«Каждый год мы наблюдаем среди участников учения новых людей, которые должны понимать, как работать вместе, как спасать объекты экономики, как спасать жилье, как спасать лесные массивы в Приморском крае и других регионах», — сказал он.

В летнее время года приморские спасатели участвуют в тушениях лесов в Якутии, на Чукотке, в Хабаровском крае.