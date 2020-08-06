Подготовку к космическим полетам с туристами начали в ЦПК

Космонавты Роскосмоса, инструкторы ЦПК и представители РКК «Энергия» провели исследования, чтобы выявить особенности управления кораблем «Союз» одним человеком. В центре отработали подготовку к старту, выведение корабля на орбиту, сближение с МКС, стыковку, расстыковку, обычный и срочный спуски.

Инструкторы и космонавты пришли к выводу, что в обычной ситуации управлять космическим кораблем в одиночку можно, но в случае экстренной ситуации придется подключать туриста.

«Но в случае нештатных ситуаций, когда одна накладывается на другую и возлагается на оператора выполнение операций вручную, а органы управления вне зоны досягаемости командиром, появляется дополнительная нагрузка», — приводит сайт ЦПК слова ведущего специалиста по подготовке космонавтов Дмитрия Вовка.

Специалисты предложили предусмотреть систему оповещения с большей эффективностью и возможность освободиться от привязной системы. Решить вопрос сможет и космический турист, которому будет легче дотянуться до нужного клапана.

Ранее РКК «Энергия» подписала контракт с американской компанией Space Adventures Inc.на первый в истории выход туриста в открытый космос. Два туриста отправятся на борт МКС по очередному соглашению на корабле «Союз МС» в 2023 году.