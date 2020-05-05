Подготовка с Нового года. Кремлевский шеф-повар рассказал о меню на обед в честь 9 Мая

Меню для торжественного обеда на День Победы в Кремле обычно прорабатывается уже сразу после Нового года. Так что никаких сбоев не бывает. Об этом объявил кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

«Все это очень большая работа, и, как правило, она начинается уже после Нового года. Потом идут проработки, дегустации, показы, согласования. До президента это все, конечно, не доходит, обычно эти вопросы решаются на уровне шефов и помощников администрации, которые отвечают за этот банкет», — рассказал Галкин в интервью РИА «Новости».

По его словам, сбоев на торжественном обеде не бывает. Может случиться, что какой-то стол вынесли не через 15, а через 17 минут.

Галкин рассказал, что у каждого официанта своя позиция. Все знают порядок раздачи блюд, будь то десерт или горячая закуска. Все это отрабатывается не один месяц.

Галкина также спросили о вкусовых предпочтениях президента. Тот сказал, что Владимир Путин ничего сверхъестественного на стол подавать не просит. Он любит хорошие котлеты, телятину, баранину или рыбу.

Традиционно в годовщину Победы в Кремле проходит торжественный прием, но в этот раз из-за пандемии коронавируса и запрета на массовые мероприятия его отменили.