Подготовка ко Дню города началась в Артеме

День города в Артеме отмечается в последнее воскресенье августа. Глава администрации Вячеслав Квон проверил, как идет подготовка к празднику, сообщило издание «Золотой рог».

В честь этого события в городе благоустроят парк «Озеро лотосов». Там уже готовы тротуары и проложен электрокабель для освещения. Предстоит оборудовать подход к воде и поставить ограждения. Работы также ведутся в детском парке «Артемка». Несмотря на то, что еще не все готово, там уже много отдыхающих.

Основные торжества по случаю Дня города состоятся в парке культуры и отдыха. Там пройдет фестиваль-ярмарка «Добрый город Артем» и выступления по экстремальным видам спорта.