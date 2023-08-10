Общество 10 августа 2023, 17:59 Подготовка к выставке «Россия» началась на ВДНХ в Москве Павильоны Международной выставки-форума «Россия» начали строить на ВДНХ в Москве ВДНХ

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На территории ВДНХ 4 ноября откроется Международная выставка-форум «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тысяч квадратных метров задействуют в мероприятии. Среди павильонов, которые примут участие в выставке, будут центр «Космонавтика и авиация», музей славянской письменности «Слово», «Робостанция», «Умный город» и другие.

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Кроме этого, перед аркой главного входа, на Главной и Центральной аллеях и в других локациях выставки возведут временные павильоны.

Свои экспозиции на Международной выставке-форуме «Россия» представят все субъекты страны, а также органы исполнительной власти, общественные организации, корпорации. Открытие состоится 4 ноября.

Ранее стало известно о том, что арт-инсталляция «Время вперед» появится на арке главного входа в парк Горького в Москве.