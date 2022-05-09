Подготовка к параду Победы на Красной площади. Трансляция

Россия отмечает 9 Мая. Москва еще спит, тем временем на Красной площади уже идут приготовления к торжественному параду в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «360» ведет прямую трансляцию.

На главной площади страны сегодня сконцентрируется вся великая мощь русского патриотизма. Вся Россия будет следить за военным парадом, который начнется через несколько часов.

А пока у всех, кто уже проснулся в этот значимый для всего мира день, есть возможность вместе с «360» заглянуть за кулисы готовящегося торжества и ощутить атмосферу волнующего праздника. Сам парад на Красной площади начнется ровно в 10:00.