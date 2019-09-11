Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье выполнена на 94%

Подмосковье готовится к отопительному сезону. Сейчас более 94% котельных и теплосетей уже подготовлены. Об этом сообщил Дмитрий Пестов, вице-губернатор региона.

Четыре муниципалитета закончили подготовку котельных и теплосетей, в 56 муниципалитетах объекты готовы более чем на 90%. В остальных муниципальных образованиях подготовка на завершающем этапе. Все работы будут закончены к 15 сентября.

«Согласно требованиям федерального законодательства, подача тепла начинается, если в течение пяти дней удерживается среднесуточная температура не выше 8 градусов. При этом, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в случае резкого похолодания теплоснабжение социальных объектов и жилого фонда будет обеспечено, не дожидаясь установления нормативных показателей средних температур», — уточнил Дмитрий Пестов.

Всего 2,5 тысячи котельных, порядка 11 тысяч километров теплосетей, свыше 30 тысяч километров водопроводных сетей и канализационных сетей будут готовы к отопительному сезону.

С середины сентября сотрудники ЖКХ будут проводить пробные топки котельных.