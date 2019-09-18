Подготовка к аварийным ситуациям. Более 4 тысяч тренировок провели газовики в Подмосковье

Свыше четырех тысяч противоаварийных тренировок провели газовики в преддверии холодов. Об этом сообщил глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Тренировки прошли во всех филиалах предприятия. Аварийные бригады и другие сотрудники Мособлгаза отрабатывали необходимые действия при возникновении аварийных ситуаций.

«Большое внимание мы уделяем подготовке специалистов: сотрудниками всегда отрабатывается до автоматизма порядок действий при возникновении нештатных ситуаций. Тренировки и инструктажи — неотъемлемая часть работы, направленная на повышение уровня безопасности и качества обслуживания населения Подмосковья», — отметил Дмитрий Голубков.

Новая газовая котельная открылась в деревне Волченки. Она обеспечит тепло и горячую воду круглогодично Подробнее

В Мособлгазе рассказали, что жителям Подмосковья следует быть внимательными при использовании газового оборудования. Также стоит своевременно проходить техническое обслуживание.

Кроме того, в Московской области проверили более 1,3 километра газопроводов. Таким образом, подготовка к осенне-зимнему периоду завершена.