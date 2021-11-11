Коммунальщики Москвы подготовились к снегопаду

Снегопад в Москве не должен привести к осложнениям на дорогах. Столичные коммунальщики готовы к обильным осадкам, а большая часть используемой ими техники всесезонная.

Глава ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин пояснил, что для переоснащения одной машины на зимний вариант требуется максимум 20 минут. Его слова привела радиостанция «Говорит Москва».

Первый снег в столице выпал 11 ноября. Утром пятницы синоптики ожидают настоящий снежный заряд. Коммунальщики к нему готовы.

В Москве снег задержится минимум на неделю. Из-за небольших морозов таять он не будет. Зиму россиянам обещают в целом снежную и похожую на европейскую.