Подъезд в стиле Кандинского и Малевича появится в Химках. Жители уже придумали дизайн

Химчане решили превратить свой подъезд в арт-объект. Жильцы многоэтажки разработали оригинальный проект. Оформление стен будет отсылать к творчеству художников 20-го века. Будет этаж Кандинского, этаж Малевича и других живописцев.

Источник фото: телеканал «360»

Доцент Строгановской академии Александр Устинов около 20 лет назад обустроил себе мастерскую почти под самой крышей. Своя квартира — ниже. А на 12 этаже получилось творческое пространство.

«Это не квартиры, это именно помещения для работы. Они приобретались отдельно от квартиры: у кого-то одновременно, у кого-то позже. И дом строился от комбината художественных работ, был в свое время такой», — объяснил Александр Устинов.

Несколькими этажами ниже находится квартира Татьяны. Здесь она жила вместе с супругом — художником Константином Персидским. Его полотна — повсюду. Женщина хранит десятки произведений в память о муже.

Константин Персидский работал в разных жанрах, в разных направлениях. В каждой работе чувствуется жизнь, любовь к ней и умение показать эту жизнь.

Источник фото: телеканал «360»

Эта многоэтажка — особенная. Почти все ее жильцы так или иначе связаны с изобразительным искусством. Поэтому когда настало время ремонта, решили всем домом: подъезд должен выделяться.

«Мы хотим поменять интерьер, чтобы он соответствовал высокому искусству. Согласно каждому художнику будет подобран цвет определенный, который бы соотносился с тем, что будет нарисовано на стене», — рассказал житель дома.

По задумке, каждый этаж оформят по мотивам творчества художников 20-го века. Будут отсылки к работам Кандинского, Малевича, Мюро и многих других. Дизайнера нашли без труда. Бывший студент одного из жильцов воплотил в проекте пожелания заказчиков.

Источник фото: телеканал «360»

«Это тянет за собой целый ряд улучшений: снижение стресса, заинтересованность жителей в искусстве, даже снижение криминогенной обстановки», — уточнил Арсений Крайюников, автор проекта.

Оригинальную идею жителей поддержали и в управляющей компании. И даже больше — ремонт этой многоэтажки станет своеобразной пробой пера. Со временем есть идея оформить все подъезды Химок в индивидуальном дизайне.

«К нам регулярно обращаются жители с разными проектам, мы их реализуем, просто этот оказался самым масштабным, самым красивым. Мы ждем новых предложений от жителей, чтобы украсить наш город необычными подъездами», — сказал Руслан Гаевский, директор МУП «Жилищник».

Источник фото: телеканал «360»

Полмиллиона рублей на преображение парадной выделили по губернаторской программе «Мой подъезд». Эти средства уже начали осваивать. На нескольких этажах закипела работа.

Еще 400 тысяч жители надеются получить, став лауреатами премии «Наше Подмосковье». На прошлой неделе защитили проект, сейчас — ждут результатов.

Итоговый бюджет ремонта приближается к трем миллионам. Таких денег у жильцов пока нет. Поэтому весь процесс разделили на этапы. Все будет готово только через несколько лет. Но в доме уверены: результат стоит ожидания.