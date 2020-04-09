Подъезд в Магнитогорске закрыли на самоизоляцию из-за умершего от пневмонии соседа

«8 апреля специалистами Роспотребнадзора, полиции и медиками были вручены постановления 45 горожанам о самоизоляции, а также взяты их пробы», — отмечается в сообщении на сайте мэрии.

По данным информагентства, с начала месяца пять членов семьи погибшего лежат в инфекционном отделении городской больницы с симптомами ОРВИ. У двоих анализ на коронавирус — условно-положительный, еще у двоих — отрицательный, анализы последнего находятся в работе.