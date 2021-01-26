Подъезд дома в Салехарде покрылся льдом изнутри. Видео

Подъезд одного из жилых домов в Салехарде изнутри покрылся льдом. Управляющей компании уже поручено решить возникшую проблему, сообщил мэр города Алексей Титовский.

Видео с кадрами, на которых изображен подъезд деревянного многоквартирного дома покрытый льдом и снегом, ранее появилась в соцсетях. Ролик выложил местный житель.

Глава административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа поручил заняться решением проблемы с обледеневшим подъездом управляющей компании и ресурсоснабжающей организации. Глава Салехарда рассказал, что в подъезде будет проведена проверка трубы отопления на предмет возможной протечки.

Титовский добавил, что в подъезде также требуется дополнительное утепление. Он указал также, что между тамбуром и лестничным пролетом отсутствует дверь. Мэрия Салехарда будет держать ситуацию на контроле, заверил градоначальник. Об этом он написал в Instagram.

Салехард ранее вошел в рейтинг самых популярных городов России для путешествий по стране бизнес-классом. Средняя стоимость билета на перелет составила 17,6 тысячи рублей.