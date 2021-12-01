Огурцы, томаты и морковь подешевели в России

С 23 по 29 ноября в России продолжили падать цены на огурцы и свежие помидоры. Кроме того, подешевели морковь, лук и яблоки. При этом рост цен заметили на капусту и картофель. Об этом сообщил Росстат.

По данным ведомства, за неделю цены на плодоовощную продукцию в среднем упали на 0,4%. При этом помидоры подешевели сильнее всего — на 3,12%. Цены на морковь упали не так сильно — на 0,56%, а яблоки стали дешевле на 0,39%. Еще меньше снизилась стоимость огурцов (0,22%) и репчатого лука (0,23%). С начала года огурцы подешевели на 19,95%, а яблоки — на 5,85%.

При этом некоторые товары подорожали: белокочанная капуста на 3,31%, а картофель — на 0,33%. Капуста с начала года выросла в цене на 100,83%, а картофель — на 53,47%. При этом лук подорожал на 16,53%, морковь — на 28,88%, помидоры — на 0,21%.

Росстат также вспомнил статистику за предыдущий период — с 16 по 22 ноября. За это время капуста подорожала на 2,75%, картофель — на 0,5%, яблоки на 0,36%, а морковь — на 0,13%. За эту неделю не изменились цены на лук, но снизились на помидоры (-2,15%) и огурцы (-1,83%). В целом с 16 по 22 ноября цены на плодоовощную продукцию уменьшились на 0,1%.

Кроме овощей и фруктов, с 23 по 29 ноября подорожали сосиски, сардельки — на 0,5%, сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко и печенье — на 0,4%, а вареные колбасы, мороженая рыба, сметана, творог и черный чай — на 0,3%. Выросли цены и на говядину, стерилизованное молоко и сычужные сыры — на 0,2%. При этом шоколадные конфеты стали стоить дешевле на 0,4%, а водка и свинина — на 0,1%.

За эту неделю в стране также ускорился рост цен на гречневую крупу, яйца и подсолнечное масло. При этом мясо кур и сахар по сравнению с предыдущей неделей подорожали не так сильно. С 23 по 29 ноября гречка стала стоить больше на 1,13%, а с 16 по 22 ноября ее стоимость выросла на 0,75%. При этом с начала года эта крупа подорожала на 20,51%.