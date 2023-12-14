Общество 14 декабря 2023, 13:14 Подъемные по программе «Земской доктор» повысят до двух миллионов рублей Путин: по программе «Земской доктор» подъемные для врачей стоит поднять до 2 млн РИА «Новости»

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Суммы, которые выделяют медикам по программе «Земской доктор», стоит повысить. На это указал президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства пояснил, что речь идет о дополнительных стимулах для медицинских работников при конкурентоспособной зарплате.

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«Нужно, как и на Дальнем Востоке, повысить первоначальные [взносы] на подъемные для докторов до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до одного миллиона», — предложил Путин.

Программа «Земский доктор», которую запустили еще в 2012 году, позволяет молодым специалистам при переезде в сельскую местность получить до двух миллионов рублей.

По ней единовременные выплаты получают врачи, фельдшеры, акушерки и медсестры фельдшерских пунктов и врачебных амбулаториях. Средствам выделяют, если медик отправился работать в деревни, поселки и городки, население которых не превышает 50 тысяч человек.